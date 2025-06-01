Обращение «Урала» к болельщикам после срыва возвращения в РПЛ

Пресс-служба «Урала» опубликовала обращение к болельщикам.

В переходных матчах «Урал» проиграл «Ахмату».

Вернуться в РПЛ за 1 сезон у екатеринбуржцев не получилось.

Сообщалось, что Григорий Иванов может покинуть президентский пост.

«Сегодня тяжелый день для всех нас, и именно сегодня мы хотим сказать «спасибо»!

Спасибо вам, наши преданные болельщики! Спасибо за то, что были с нами весь этот трудный сезон. За то, что заполняли трибуны «Екатеринбург Арены» и отправлялись на выезды. За то, что никогда не оставались равнодушными.

Поверьте, мы это видим и ценим: вы – лучшие!

Надеемся, что вы останетесь с нами и в радости, и когда трудно. Понимаем, что впереди трудный путь. Но мы обязательно пройдем его, если будем вместе!» – написал клуб.