«Балтика» объявила о первом трансфере после возвращения в РПЛ

«Балтика» совершила первое подписание после возвращения в РПЛ.

Клуб договорился о трансфере полузащитника «Партизана» Стефана Ковача.

«Трудовое соглашение заключено сроком до 5 июня 2030 года

Мы приветствуем Стефана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – написали калининградцы.