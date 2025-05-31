«Балтика» объявила о первом трансфере после возвращения в РПЛ

«Балтика» совершила первое подписание после возвращения в РПЛ.
Клуб договорился о трансфере полузащитника «Партизана» Стефана Ковача.
«Трудовое соглашение заключено сроком до 5 июня 2030 года
Мы приветствуем Стефана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – написали калининградцы.
- За сборную Боснии и Герцеговины 26-летний игрок еще не выступал.
- Ковач стоит 2,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Суперлиги Стефан провел 27 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Балтики»