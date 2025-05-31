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  • «Балтика» объявила о первом трансфере после возвращения в РПЛ

«Балтика» объявила о первом трансфере после возвращения в РПЛ

31 мая 2025, 11:35
2

«Балтика» совершила первое подписание после возвращения в РПЛ.

Клуб договорился о трансфере полузащитника «Партизана» Стефана Ковача.

«Трудовое соглашение заключено сроком до 5 июня 2030 года

Мы приветствуем Стефана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – написали калининградцы.

  • За сборную Боснии и Герцеговины 26-летний игрок еще не выступал.
  • Ковач стоит 2,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне Суперлиги Стефан провел 27 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Партизан Балтика Ковач Стефан
Комментарии (2)
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Semenycch
1748686000
Довольно неплохой опорник, рослый, с навыками отбора.
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СПОРТ 21 века
1748701951
Балтика в ФНЛ и Балтика в РПЛ это будет две разные команды. Калининградцам нужно усиляться и достаточно прилично, особенно в атаке. Последние игры показали и раскрыли раны балтийцев - они у них есть. Если сейчас не заниматься качественными трансферами, то потом может быть поздно. Тем более что если хорошо изучить позицию клуба, ставка сделана в сезоне на два турнира. А для этого в обязательном порядке нужен будет крепкий состав. Первый трансфер говорит о том, что Калининград настроен очень серьёзно. Недавно показывали руководителей их спонсора и они все гордо носили шарф Балтики. Кажется, вроде мелочь, но по ней уже можно сделать выводы, что за этот проект взялись на этот раз действительно основательно...
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