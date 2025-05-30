Три клуба РПЛ заинтересовались защитником «Химок»

В агентстве RELC SPORTS INC, представляющем интересы защитника «Химок» Эдгардо Фариньи, высказались о будущем игрока.
«Да, к Фаринье действительно есть интерес от трeх команд РПЛ. Нам бы не хотелось конкретизировать их. Он игрок с хорошими характеристиками для российского футбола», – сказали в агентстве.
- «Химки» могут прекратить существование после того, как клуб не получил лицензию на выступления в РПЛ в следующем сезоне.
- 23-летний Фаринья провел в этом сезоне 17 матчей за «Химки», забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость панамца в 1 миллион евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»