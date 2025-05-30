Три клуба РПЛ заинтересовались защитником «Химок»

В агентстве RELC SPORTS INC, представляющем интересы защитника «Химок» Эдгардо Фариньи, высказались о будущем игрока.

«Да, к Фаринье действительно есть интерес от трeх команд РПЛ. Нам бы не хотелось конкретизировать их. Он игрок с хорошими характеристиками для российского футбола», – сказали в агентстве.