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  • Стало известно, продолжит ли «Црвена Звезда» бороться за трансфер Тикнизяна

Стало известно, продолжит ли «Црвена Звезда» бороться за трансфер Тикнизяна

30 мая 2025, 09:05
2

«Црвена Звезда» намерена направить «Локомотиву» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна.

Сообщается, что сербский клуб высоко ценит игрока сборной Армении, но обеспокоен из-за его статуса запасного в составе красно-зеленых. Белградцы хотят выяснить, почему Тикнизян не входит в основной состав. От этого будет зависеть, до какой степени клуб готов бороться за его трансфер. Также решение может быть связано с другими кандидатами, доступными на трансферном рынке.

  • По данным «РБ Спорт», «Локомотив» отклонил первое предложение «Црвены Звезды» о трансфере Тикнизяна. Сербский клуб был готов заплатить за игрока 1,3 миллиона евро и еще 700 тысяч в виде бонусов. Москвичи гарантированно хотят получить за игрока 2 миллиона.
  • Ранее 26-летний Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
  • Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • «Црвена Звезда» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступления со 2-го отборочного раунда.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Црвена Звезда Тикнизян Наир
Комментарии (2)
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FFR
1748587812
Что-то сомнительно, когда Балканские страны сами выращивают и поставляют футболистов по всему миру.
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темирхан
1748616045
улучшенное? его место в Кировском Динамо или Челябинске!
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