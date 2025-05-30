Стало известно, продолжит ли «Црвена Звезда» бороться за трансфер Тикнизяна

«Црвена Звезда» намерена направить «Локомотиву» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна.
Сообщается, что сербский клуб высоко ценит игрока сборной Армении, но обеспокоен из-за его статуса запасного в составе красно-зеленых. Белградцы хотят выяснить, почему Тикнизян не входит в основной состав. От этого будет зависеть, до какой степени клуб готов бороться за его трансфер. Также решение может быть связано с другими кандидатами, доступными на трансферном рынке.
- По данным «РБ Спорт», «Локомотив» отклонил первое предложение «Црвены Звезды» о трансфере Тикнизяна. Сербский клуб был готов заплатить за игрока 1,3 миллиона евро и еще 700 тысяч в виде бонусов. Москвичи гарантированно хотят получить за игрока 2 миллиона.
- Ранее 26-летний Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
- Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- «Црвена Звезда» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступления со 2-го отборочного раунда.
Источник: «Спорт-Экспресс»