Стало известно, продолжит ли «Црвена Звезда» бороться за трансфер Тикнизяна

«Црвена Звезда» намерена направить «Локомотиву» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна.

Сообщается, что сербский клуб высоко ценит игрока сборной Армении, но обеспокоен из-за его статуса запасного в составе красно-зеленых. Белградцы хотят выяснить, почему Тикнизян не входит в основной состав. От этого будет зависеть, до какой степени клуб готов бороться за его трансфер. Также решение может быть связано с другими кандидатами, доступными на трансферном рынке.