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  • Канчельскис выбрал главное открытие сезона РПЛ: «В Европе он точно не затеряется»

Канчельскис выбрал главное открытие сезона РПЛ: «В Европе он точно не затеряется»

30 мая, 01:00
4

Андрей Канчельскис высоко отозвался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.

«Батракова, наверное, уже не стоит называть открытием. Он провел отличный сезон, но уже все понимают, что это игрок высокого уровня.

То же самое можно сказать и про Кисляка. Вот это главное открытие сезона РПЛ.

В Европе такой футболист точно не затеряется. Надо уезжать и пробовать свои силы среди лучших», – сказал Канчельскис.

  • 19-летний Кисляк провел 32 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
  • Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Бр Кисляк Матвей Канчельскис Андрей
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Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1748582575
рановато канчела дифирамбы начал петь обоим молодым игрокам, Батракову и Кисляку, сколько их уже было..? после года хорошей игры подобные "звездочки" пропадали с небосвода РПЛ, не говоря уже о гейропейской арене...
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Странник 09
1748583247
Ты уже в прогнозах обос@ался, 100% чемпионство зенита
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andr45
1748586858
Главное событие сезона - НЕСТОЛЕТИЕ «ZENITE»)))
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Интерес
1748590413
Задолбали эти "призраки прошлого" торговать всем чем попало,в угоду своей ублюдочной концепции.Кисляк сперва должен со своим клубом,давшим ему дорогу в большой футбол,достичь в стране главных высот,а потом с ним же выйти достойно на международную арену.Всё закончится,в том числе и идущий передел мира.
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