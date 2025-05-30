Канчельскис выбрал главное открытие сезона РПЛ: «В Европе он точно не затеряется»

Андрей Канчельскис высоко отозвался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.
«Батракова, наверное, уже не стоит называть открытием. Он провел отличный сезон, но уже все понимают, что это игрок высокого уровня.
То же самое можно сказать и про Кисляка. Вот это главное открытие сезона РПЛ.
В Европе такой футболист точно не затеряется. Надо уезжать и пробовать свои силы среди лучших», – сказал Канчельскис.
- 19-летний Кисляк провел 32 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
- Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»