Канчельскис выбрал главное открытие сезона РПЛ: «В Европе он точно не затеряется»

Андрей Канчельскис высоко отозвался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.

«Батракова, наверное, уже не стоит называть открытием. Он провел отличный сезон, но уже все понимают, что это игрок высокого уровня.

То же самое можно сказать и про Кисляка. Вот это главное открытие сезона РПЛ.

В Европе такой футболист точно не затеряется. Надо уезжать и пробовать свои силы среди лучших», – сказал Канчельскис.