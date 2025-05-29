Быстров пошутил о переносе 100-летия «Зенита» на следующий сезон

Владимир Быстров отреагировал на решение «Зенита» объявить следующий сезон юбилейным.

25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.

Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».

Сегодня совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

– После новости, что «Зенит» продлевает 100-летие и на следующий сезон, появилось много шуток.

– Иногда мужчины продлевают (смеется). Что тут говорить? Это же хорошо, когда 100-летие клуба продолжается. Праздник!

Я думаю, что за празднование было, а, оказывается, готовились к следующему году просто. Полностью не выложились на празднике, поэтому нужно пробовать заново.