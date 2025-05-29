Селюк осудил клубы РПЛ из-за «Химок»: «Они танцевали на костях»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ему не понравилась реакция других клубов РПЛ на проблемы «Химок».

Подмосковная команда в среду лишилась шансов на лицензирование в РПЛ из-за долгов.

«Химки» финишировали в чемпионате на 12-м месте.

Сегодня стало известно, что клуб прекратит существование.

«Поведение клубов мне напомнило сцену из «Маугли», когда Акелла промахнулся. Они танцевали на костях.

Некоторые команды, которые не остались в лиге по спортивному принципу радовались и сливали «Химки», – сказал Селюк.