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  • Селюк осудил клубы РПЛ из-за «Химок»: «Они танцевали на костях»

Селюк осудил клубы РПЛ из-за «Химок»: «Они танцевали на костях»

Сегодня, 22:42
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ему не понравилась реакция других клубов РПЛ на проблемы «Химок».

  • Подмосковная команда в среду лишилась шансов на лицензирование в РПЛ из-за долгов.
  • «Химки» финишировали в чемпионате на 12-м месте.
  • Сегодня стало известно, что клуб прекратит существование.

«Поведение клубов мне напомнило сцену из «Маугли», когда Акелла промахнулся. Они танцевали на костях.

Некоторые команды, которые не остались в лиге по спортивному принципу радовались и сливали «Химки», – сказал Селюк.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Селюк Дмитрий
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Комментарии (2)
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Интерес
1748548571
Как другие сливали "Химки",хотелось бы узнать поподробнее.А вот как сливал Туфан-оглы,а Селюк пел,какой он чистопородный бизнесмен с кристальной биографией-помню.
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qawzsexdr
1748548967
Бред
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