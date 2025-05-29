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  • Губерниев – о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Не в коня корм»

Губерниев – о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Не в коня корм»

Сегодня, 19:47
14

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

  • Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.
  • Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

«Значит, у них есть деньги – пусть дальше тратят. Корм только не в коня. Мне кажется, иногда «Спартак» просто бесится с жиру. Особенно, когда анализируешь их трансферную политику. На практике получается пшик.

Дали кредит доверия тренеру, значит, рассчитывают, что он будет вместе с командой также убедителен осенью. Но Станкович шарахается, состав меняет, нет у него какого-то базиса.

У меня есть ощущение, что последние несколько тренеров «Спартака» футболистов своих не знают. Как в своe время Тедеско или Абаскаль: «Ой, у нас, оказывается, есть вратарь Селихов, который очень хорошо играет в футбол. Как интересно, давайте его попробуем».

Так и сейчас. Есть крыло, которое занимается селекцией, тренер к этому отношения не имеет. Вот футболист Иванов, или футболист Смит, или футболист какой-нибудь из Бразилии. Окей, оставим. Ура! Ой, не пошло. Воспитанников спартаковских посмотрим. Им же виднее. Команда частная – что хотят, то и воротят.

Всe познаeтся в сравнении. При Федуне, мне кажется, «Спартак» был целостнее. Сейчас сравнение во многом не в пользу нынешнего менеджмента «Спартака».

Про тренера и тренерский штаб ничего не хочу сказать – он свою работу как может, так и делает. А вот с менеджментом проблемы. Кто все эти люди, которые футболистов покупают? Или добро дают, деньги выделяют», – сказал Губерниев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
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Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1748538141
При Федуне Станкович не доработал бы и до зимней паузы. Вообще тренерская чехарда надоела,продлили Станковича пусть трудится,не губашлёпа это дело в любом случае
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...уефан
1748538512
...не смог до конца дочитать...
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Хулиганин
1748538827
Нужно Губера назначить руководителем гребли какой нибудь. Пусть по профилю потрудится. Меньше будет времени губами шлепать в эфире.
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шахта Заполярная
1748539407
Достало ты уже полено с губами.
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Artemka444
1748539595
Спартак днище так то!!!
Ответить
Интерес
1748539926
Есть несколько факторов,стимулирующих такое поведение. Первое:диный нефтегазовый комплекс,где соперничество в финансовых затратах выходит на космический уровень.И неспроста,ибо соперничают две персоны:возглавляющий список ФОРБС российских миллионеров Алекперов и возглавляющий список топ-менеджеров госкомпаний Миллер. Второе:Провокационные попытки "украсть" самоназвание "народная команда" неумным руководством "Зенита" и их окружением у "Спартака",десятилетиями тешущего своё самолюбие этой "находкой".Это подогревает желание опровергнуть притязания "воришки" здесь и сейчас. Третье:Кто бы что ни утверждал,но финансовые траты уровня еврокубков большинства участников турнира,направленные на завоевание всего лишь титула в РПЛ,наводит на мысль,что трансферы,постоянно совершаемые богатыми клубами,есть некий выгодный финансовый инструмент управленцов,для демонстрации своей дееспособности.И небескорыстное.
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Странник 09
1748541107
Ладно я понимаю почему пономарь всю желчь свою вываливает на Спартак, в дубле дали поиграть, но в основу не пустили. А тебя не то что в дубль в спортшколу наверно не пустили, губы не позволяют мяч катать
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ПалкоВводецъ007
1748541326
Не в хряка желудь. Гыгыгы
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Странник 09
1748541450
Корм то в коня, но не в губы
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timon2401
1748542667
Вот странно слышать от Димы такое…задался бы вопросом почему его и Черданцева в эфир пускают на всю страну, оба же как максимум только на вокзалах прибытие и отбытие объявлять достойны
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