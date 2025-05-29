Губерниев – о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Не в коня корм»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.

Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

«Значит, у них есть деньги – пусть дальше тратят. Корм только не в коня. Мне кажется, иногда «Спартак» просто бесится с жиру. Особенно, когда анализируешь их трансферную политику. На практике получается пшик.

Дали кредит доверия тренеру, значит, рассчитывают, что он будет вместе с командой также убедителен осенью. Но Станкович шарахается, состав меняет, нет у него какого-то базиса.

У меня есть ощущение, что последние несколько тренеров «Спартака» футболистов своих не знают. Как в своe время Тедеско или Абаскаль: «Ой, у нас, оказывается, есть вратарь Селихов, который очень хорошо играет в футбол. Как интересно, давайте его попробуем».

Так и сейчас. Есть крыло, которое занимается селекцией, тренер к этому отношения не имеет. Вот футболист Иванов, или футболист Смит, или футболист какой-нибудь из Бразилии. Окей, оставим. Ура! Ой, не пошло. Воспитанников спартаковских посмотрим. Им же виднее. Команда частная – что хотят, то и воротят.

Всe познаeтся в сравнении. При Федуне, мне кажется, «Спартак» был целостнее. Сейчас сравнение во многом не в пользу нынешнего менеджмента «Спартака».

Про тренера и тренерский штаб ничего не хочу сказать – он свою работу как может, так и делает. А вот с менеджментом проблемы. Кто все эти люди, которые футболистов покупают? Или добро дают, деньги выделяют», – сказал Губерниев.