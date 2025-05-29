Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Осинькин получил награду от губернатора Федорищева

Сегодня, 19:23
1

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил экс-тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

59-летний специалист, с которым не продлили контракт, удостоился знака «За заслуги перед Самарской областью».

«Талантливый тренер, внесший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области – футбольного клуба «Крылья Советов».

За 5 лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране.

194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.

Наступил момент перемен. Сотрудничество «Крыльев Советов» и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области.

Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич!

Начинается новый этап в жизни «Крыльев Советов». Только вперед!» – написал Федорищев в своем телеграм-канале.

  • Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 года.
  • В минувшем сезоне самарская команда заняла 10-е место с 31 очком в РПЛ.

Еще по теме:
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат» 10
Осинькин с вещами покинул офис «Крыльев» под скандирование болельщиков 3
Реакция Талалаева на увольнение Осинькина из «Крыльев»
Источник: телеграм-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1748536232
..."Поцелуй Иуды"(...
Ответить
Главные новости
В «Зените» прокомментировали изменение заявления о задачах на сезон
21:00
2
Фанаты «Реала» попросили вернуть 40-летнего Роналду
20:50
Газзаев проанализировал дебютный сезон Станковича в «Спартаке»
20:40
Черданцев объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом
19:57
7
Губерниев – о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Не в коня корм»
19:47
14
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
19:37
8
ФотоОсинькин получил награду от губернатора Федорищева
19:23
1
Мостовой назвал лучшего игрока в истории «Сельты»
19:14
3
В «Аль-Насре» сделали заявление о будущем Роналду
18:40
Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
18:25
10
Все новости
Все новости
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
20:16
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
19:37
8
ФотоОсинькин получил награду от губернатора Федорищева
19:23
1
Кононов – об амбициях «Торпедо»: «Стать чемпионом России!»
18:56
4
Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
18:25
10
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
18:15
5
Стало известно, с каким московским клубом договаривается Бакаев
17:57
Ташуев – об отставке: «Жертвую собой, чтобы помочь «Ахмату»
17:46
3
«Зенит» официально сообщил, что юбилейный не минувший, а будущий сезон
17:25
64
Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»
17:15
19
Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»
16:55
16
Названа средняя зарплата игроков РПЛ
16:45
9
ФотоTransfermarkt выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ
16:37
6
Фото«Зенит» запустил мультимедийную сагу о Семаге и его воинах
16:20
23
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
16:11
2
ФотоTransfermarkt назвал лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне
15:57
1
Совет директоров «Зенита» объявил решение по Семаку
15:34
38
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
15:30
5
ФотоКоманда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
15:16
12
ФотоTransfermarkt назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
15:02
6
Названа возможная сумма трансфера Абены
14:45
5
«Спартак» может поднять зарплату полузащитнику
14:33
4
ФотоTransfermarkt составил символическую сборную РПЛ по итогам сезона
14:18
5
Защитником ЦСКА заинтересовались клубы двух стран
14:10
1
«Химки» прекратят существование
13:57
23
Стало известно, какую сумму «Локомотив» хочет получить от «Црвены Звезды» за Тикнизяна
13:26
3
«Краснодар» нашел замену Комличенко, если тот выберет «Локомотив»
13:16
11
Ташуев: «Я тренер фундаментального уровня»
13:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 