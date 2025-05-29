Transfermarkt выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ

Сайт Transfermarkt назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшего по итогам сезона-2024/25 в РПЛ.

«После упущенного в последних турах сезона-2023/24 чемпионства, мало кто ожидал что команда Мурада Олеговича сможет завоевать трофей в новом сезоне. Но точечное усиление и стабильность в ответственных отрезках матча показали уровень и влияние на игру со стороны 41-летнего специалиста.

Мусаев смог сплотить к первому в истории клуба трофею и психологически настроить команду на «чемпионский дух». Видение игры Мурада Олеговича помогли команде бороться до конца в каждой игре и не смотреть на результаты соперников из чемпионской гонки», – говорится в сообщении.