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Transfermarkt выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ

Сегодня, 16:37
3

Сайт Transfermarkt назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшего по итогам сезона-2024/25 в РПЛ.

«После упущенного в последних турах сезона-2023/24 чемпионства, мало кто ожидал что команда Мурада Олеговича сможет завоевать трофей в новом сезоне. Но точечное усиление и стабильность в ответственных отрезках матча показали уровень и влияние на игру со стороны 41-летнего специалиста.

Мусаев смог сплотить к первому в истории клуба трофею и психологически настроить команду на «чемпионский дух». Видение игры Мурада Олеговича помогли команде бороться до конца в каждой игре и не смотреть на результаты соперников из чемпионской гонки», – говорится в сообщении.

  • «Краснодар» занял 1-е место в РПЛ с 67 очками после 30 туров. Команда опередила на 1 очко «Зенит», ставший чемпионом в 6 предыдущих сезонах.
  • «Быки» завоевали 1-й трофей в своей истории.
  • Контракт 41-летнего Мусаева с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
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Комментарии (3)
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Круче чем вареные яица
1748526648
Вообще шикардос!!! Лучший тренер алкаш!!! На харю его посмотрите.
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BoevStas1
1748527289
Мостовой,что скажет?)))
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