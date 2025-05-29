Transfermarkt выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ

Сайт Transfermarkt назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшего по итогам сезона-2024/25 в РПЛ.
«После упущенного в последних турах сезона-2023/24 чемпионства, мало кто ожидал что команда Мурада Олеговича сможет завоевать трофей в новом сезоне. Но точечное усиление и стабильность в ответственных отрезках матча показали уровень и влияние на игру со стороны 41-летнего специалиста.
Мусаев смог сплотить к первому в истории клуба трофею и психологически настроить команду на «чемпионский дух». Видение игры Мурада Олеговича помогли команде бороться до конца в каждой игре и не смотреть на результаты соперников из чемпионской гонки», – говорится в сообщении.
- «Краснодар» занял 1-е место в РПЛ с 67 очками после 30 туров. Команда опередила на 1 очко «Зенит», ставший чемпионом в 6 предыдущих сезонах.
- «Быки» завоевали 1-й трофей в своей истории.
- Контракт 41-летнего Мусаева с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: Transfermarkt