Сафонов перечислил часть долга по алиментам перед поездкой в сборную России

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов погасил ещe часть долга по алиментам перед бывшей супругой.

Он сократился на 3,5 миллиона рублей. Вратарю осталось выплатить еще 61,7 миллиона.

Сафонов перечисляет деньги на специальный счeт ребeнка. Сообщается, что после того как долг будет окончательно погашен, он сможет приезжать на сборы в Россию.