Сафонов перечислил часть долга по алиментам перед поездкой в сборную России

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов погасил ещe часть долга по алиментам перед бывшей супругой.
Он сократился на 3,5 миллиона рублей. Вратарю осталось выплатить еще 61,7 миллиона.
Сафонов перечисляет деньги на специальный счeт ребeнка. Сообщается, что после того как долг будет окончательно погашен, он сможет приезжать на сборы в Россию.
- Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ».
- 26-летний вратарь вызван в сборную России на товарищеские матчи с Нигерией в Москве 6 июня и в Минске с Беларусью 10 июня.
- В апреле бывшая супруга Сафонова Анастасия написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь вратаря к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
- Адвокаты голкипера утверждают, что алименты футболист платит регулярно.
Источник: телеграм-канал Sport Baza