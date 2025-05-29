Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов перечислил часть долга по алиментам перед поездкой в сборную России

Сафонов перечислил часть долга по алиментам перед поездкой в сборную России

Сегодня, 16:29
4

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов погасил ещe часть долга по алиментам перед бывшей супругой.

Он сократился на 3,5 миллиона рублей. Вратарю осталось выплатить еще 61,7 миллиона.

Сафонов перечисляет деньги на специальный счeт ребeнка. Сообщается, что после того как долг будет окончательно погашен, он сможет приезжать на сборы в Россию.

  • Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ».
  • 26-летний вратарь вызван в сборную России на товарищеские матчи с Нигерией в Москве 6 июня и в Минске с Беларусью 10 июня.
  • В апреле бывшая супруга Сафонова Анастасия написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь вратаря к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
  • Адвокаты голкипера утверждают, что алименты футболист платит регулярно.

Еще по теме:
Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно» 5
Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?» 27
Пономарев – о Карпине в «Динамо»: «Хорошее сочетание: клуб без трофеев и тренер без трофеев» 24
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Товарищеские матчи. Сборные Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1748525816
Сборы того не стоят))
Ответить
neim
1748526627
3,5 и 61,7 как-то далеко нашему Моте ещё до сборов. Явно не успеет ))).
Ответить
Круче чем вареные яица
1748526950
Дешевле обойдется бывшую вальнуть.
Ответить
BoevStas1
1748526993
Что это за алименты???
Ответить
Главные новости
Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»
17:15
1
Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»
16:55
5
Названа средняя зарплата игроков РПЛ
16:45
2
Сафонов перечислил часть долга по алиментам перед поездкой в сборную России
16:29
4
Фото«Зенит» запустил мультимедийную сагу о Семаге и его воинах
16:20
19
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
16:11
2
«Милан» определился с новым тренером
15:55
Совет директоров «Зенита» объявил решение по Семаку
15:34
27
ФотоКоманда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
15:16
10
ФотоTransfermarkt назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
15:02
4
Все новости
Все новости
Состоялось заседание суда по делу тренера сборной России, уличенного в многоженстве
27 мая
2
Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне
27 мая
Два игрока РПЛ попали в составы и первой и молодежной сборных России
23 мая
Объявлены состав и соперник молодежной сборной России на матчи в июне
23 мая
В сборной Нигерии объяснили отсутствие нескольких звезд в заявке на матч с Россией
22 мая
17
Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»
22 мая
ФотоСборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов
21 мая
6
Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией
21 мая
1
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне
21 мая
2
Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам
19 мая
6
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России
19 мая
1
Карпин прокомментировал вызов в сборную Пруцева и Умярова, несмотря на спад «Спартака»
19 мая
7
Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги
17 мая
8
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
16 мая
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
16 мая
3
Россия может сыграть с Аргентиной
15 мая
4
Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира
13 мая
2
Сборную России пригласили на матч в Африку
11 мая
2
Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией
6 мая
23
В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией
6 мая
5
Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России
1 мая
1
Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне
29 апреля
8
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
29 апреля
7
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
25 апреля
11
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
22 апреля
12
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 