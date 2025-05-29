Transfermarkt назвал лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне

Сайт Transfermarkt объявил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым игроком в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Дарование «железнодорожников» стал главным открытием минувшего сезона РПЛ. С первых матчей чемпионата он проявил свои лидерские качества и стал третьим игроком в истории клуба после Дмитрия Лоськова и Максима Глушенкова по статистике «гол+ассист» за сезон (15+10 в 37 играх). По показателю «гол+ассист» Алексей (21) вошeл в тройку игроков РПЛ, где его обошли Мирлинд Даку (23) и Манфред Угальде (22).

Алексей Батраков уже привлeк к себе внимание на международном рынке и имеет большие шансы на продолжение карьеры в ведущих турнирах Европы. Технические данные и видение игры позволяют 19-летнему хавбеку выделиться на международной арене в случае получения такого шанса», – говорится в сообщении.