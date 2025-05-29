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  • Стало известно, какую сумму «Локомотив» хочет получить от «Црвены Звезды» за Тикнизяна

Стало известно, какую сумму «Локомотив» хочет получить от «Црвены Звезды» за Тикнизяна

Сегодня, 13:26
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«Црвена Звезда» предлагала за переход из «Локомотива» полузащитника Наира Тикнизяна 1,3 миллиона евро и еще 700 тысяч бонусом в случае достижений в Лиге чемпионов. Российсий клуб хочет за игрока гарантированные 2 миллиона евро, и поэтому отклонил первоначальное предложение.

Вероятность заключения сделки между клубами остается высокой.

  • Ранее 26-летний Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
  • Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • «Црвена Звезда» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступления со 2-го отборочного раунда.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Локомотив Црвена Звезда Тикнизян Наир
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Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1748515257
Что-то дешевый он какой-то.
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