Стало известно, какую сумму «Локомотив» хочет получить от «Црвены Звезды» за Тикнизяна

«Црвена Звезда» предлагала за переход из «Локомотива» полузащитника Наира Тикнизяна 1,3 миллиона евро и еще 700 тысяч бонусом в случае достижений в Лиге чемпионов. Российсий клуб хочет за игрока гарантированные 2 миллиона евро, и поэтому отклонил первоначальное предложение.

Вероятность заключения сделки между клубами остается высокой.