Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес лестно отозвался о России.
«Определенно. Россия – это не только холод и снег. Россия – это прекрасная страна. Это как Дубай, но с историей.
Там есть старые здания, искусство и лучшие рестораны. Вы можете иметь все, что пожелаете. В Москве нет ничего невозможного», – сказал голландский вингер.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 по 2024 год. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Нападающий провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: Sport24