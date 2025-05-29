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Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»

Сегодня, 11:17
4

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес лестно отозвался о России.

«Определенно. Россия – это не только холод и снег. Россия – это прекрасная страна. Это как Дубай, но с историей.

Там есть старые здания, искусство и лучшие рестораны. Вы можете иметь все, что пожелаете. В Москве нет ничего невозможного», – сказал голландский вингер.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 по 2024 год. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Нападающий провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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Комментарии (5)
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Интерес
1748507720
Словом,«...кролик — это не только ценный мех, но и 3–4 килограмма легкоусвояемого мяса". Это Дубай как Россия,но без истории.Есть первоисточник,с которым сравнивается всё остальное.Хотя тамошние "погонщики караванов верблюдов" могут не согласиться,ибо все сравнения относятся только к градостроительству.
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bset
1748508331
В заголовке ошибка. Речь не о России, а о Москве)
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ПалкоВводецъ007
1748511056
Этого уголовника ещё не посадили? Гыгыгы
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...уефан
1748511146
..."Это не только холод и снег!", но и жара и план...
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Прокс
1748512050
Снежка нанюхался!!!!
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