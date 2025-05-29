Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес лестно отозвался о России.

«Определенно. Россия – это не только холод и снег. Россия – это прекрасная страна. Это как Дубай, но с историей.

Там есть старые здания, искусство и лучшие рестораны. Вы можете иметь все, что пожелаете. В Москве нет ничего невозможного», – сказал голландский вингер.