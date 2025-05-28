Губерниев обрадовался исключению «Химок» из РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ «Химкам» в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Здравый смысл восторжествовал. Я считаю, этой команде нечего делать в РПЛ. Что за качели: туда-сюда, договорились, лицензию получили. Ну хватит, надо перестать позориться!

Причeм самое обидное, что я как житель Сходни имею к «Химкам» отношение – эта команда должна играть в ФНЛ-2. Не надо заниматься ерундой. Спокойненько, во Второй лиге, как сотни команд страны.

Если будет инвестор, по-настоящему заинтересованный в развитии футбола, как Галицкий, например, или какая-нибудь госкомпания большая, или не госкомпания – тогда, пожалуйста.

А не вот это вот всe, мудовые рыдания. Поэтому – ауфидерзейн», – сказал Губерниев.