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Губерниев обрадовался исключению «Химок» из РПЛ

Сегодня, 21:15
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ «Химкам» в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Здравый смысл восторжествовал. Я считаю, этой команде нечего делать в РПЛ. Что за качели: туда-сюда, договорились, лицензию получили. Ну хватит, надо перестать позориться!

Причeм самое обидное, что я как житель Сходни имею к «Химкам» отношение – эта команда должна играть в ФНЛ-2. Не надо заниматься ерундой. Спокойненько, во Второй лиге, как сотни команд страны.

Если будет инвестор, по-настоящему заинтересованный в развитии футбола, как Галицкий, например, или какая-нибудь госкомпания большая, или не госкомпания – тогда, пожалуйста.

А не вот это вот всe, мудовые рыдания. Поэтому – ауфидерзейн», – сказал Губерниев.

  • «Химки» финишировали в РПЛ на 12-м месте.
  • Сегодня апелляционный комитет РФС отказал клубу в лицензировании из-за долгов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Губерниев Дмитрий
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Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1748457215
Какие,пардон муа,рыдания?Впрочем...к ФК Химки,похоже, это подходит)
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...уефан
1748457469
...этот укурок рад, вообще, всему. Скоро, наверное, нам двоих Губерниевых здесь цитировать будут(...
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FFR
1748457968
A мы будем радоваться когда исключат Губерниева.
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Тинез Розоп
1748458196
Срочно вызывайте Вяльбе…(рот ему заткнуть)
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Plyash
1748459665
Губерниев , у тебя очередные месячные ? Лучше бы ты забеременнил , хоть на время отпуска по беременности про тебя забыть .
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Странник 09
1748460654
Кто тебя к футболу подпустил? Ты же в нем ничего не смыслешь. Ловчева ты убрал из Спартака 79 годом, хотя ушел он в 78. Хотя бы подготовился к передаче и как это Ловчев промолчал(не хотел позорить, кормитесь с одной руки)
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russkiisergei
1748461141
кто этот рот биатлона в футбол пустил? Биатлон было противно смотреть под его комменты. Хорошо, что есть ОККО!!! куда ему дороги нет.
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Интерес
1748462119
ЕСли бы и его в пару к "Химкам"!
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