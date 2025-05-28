Орлов сказал, мог ли «Зенит» уволить Семака

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможности ухода с поста главного тренера «Зенита» Сергея Семака после упущенного чемпионства в борьбе с «Краснодаром» в сезоне-2024/25.
«Ни у кого даже не возникало сомнений на этот счeт. Человек шесть раз подряд берeт золото и всего на одно очко отстаeт от чемпиона в седьмом сезоне. Убрать тренера в такой ситуации – весь мир хохотать будет.
Ещe в ленинской работе была прекрасная формулировка: шаг назад – два вперeд. Так и «Зениту» теперь надо делать два шага вперeд: провести перезагрузку, встряхнуть команду», – сказал Орлов.
- «Зенит» занял 2-е место в этом сезоне. Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.
- 49-летний Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.
Источник: «Чемпионат»