Орлов сказал, мог ли «Зенит» уволить Семака

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможности ухода с поста главного тренера «Зенита» Сергея Семака после упущенного чемпионства в борьбе с «Краснодаром» в сезоне-2024/25.

«Ни у кого даже не возникало сомнений на этот счeт. Человек шесть раз подряд берeт золото и всего на одно очко отстаeт от чемпиона в седьмом сезоне. Убрать тренера в такой ситуации – весь мир хохотать будет.

Ещe в ленинской работе была прекрасная формулировка: шаг назад – два вперeд. Так и «Зениту» теперь надо делать два шага вперeд: провести перезагрузку, встряхнуть команду», – сказал Орлов.