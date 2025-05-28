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Быстров назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Сегодня, 19:02
1

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров определил лучшего игрока минувшего сезона РПЛ.

«Я ещe за пять туров до конца сказал, что Агкацев – лучший игрок чемпионата и лучший вратарь. Только такие личности могут приводить к чемпионству. Не каждый может стать чемпионом, потому что нет внутреннего стержня. У Агкацева и этого состава «Краснодара» он есть», – сказал Быстров на бусти-аккаунте «О, Родной футбол».

  • «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом.
  • Прервана 6-летняя гегемония «Зенита».
  • У Агкацева в сезоне РПЛ 30 матчей, 23 пропущенных мяча.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Быстров Владимир Агкацев Станислав
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Комментарии (1)
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sochi-2013
1748450024
Только стержень этот зовут Джон Андрес Кордоба Копете!
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