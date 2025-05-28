Быстров назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров определил лучшего игрока минувшего сезона РПЛ.

«Я ещe за пять туров до конца сказал, что Агкацев – лучший игрок чемпионата и лучший вратарь. Только такие личности могут приводить к чемпионству. Не каждый может стать чемпионом, потому что нет внутреннего стержня. У Агкацева и этого состава «Краснодара» он есть», – сказал Быстров на бусти-аккаунте «О, Родной футбол».