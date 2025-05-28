Орлов назвал ошибку «Спартака» в работе на трансферном рынке зимой

Комментатор Геннадий Орлов оценил решение «Спартака» оставить Деяна Станковича на посту главного тренера команды.

«Станкович в «Спартаке» хорошо работал. Нужно быть внутри, чтобы понимать ситуацию.

Но со стороны выглядит так: вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих – Солари и Гарсию. Денисов с Литвиновым – хорошие ребята, но с мастерством есть недостатки. Тренер начал ставить привезeнных футболистов, искать новую форму игры – пропал Угальде, Бонгонда стал менее заметен, под конец и Барко устал.

Очевидно, что включение новых игроков посреди сезона не пошло «Спартаку» на пользу. Хотя футболисты хорошие. Клуб правильно сделал, оставив Станковича. Осень-то была прекрасной со стороны «Спартака» – темп, скорость, напор», – сказал Орлов.