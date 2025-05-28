Стало известно, есть ли у «Спартака» предложения по Угальде

В «Спартак» пока не поступало официальных предложений о трансфере нападающего Манфреда Угальде. Форвард находится в отпуске, а обсуждения его возможного перехода со спортивным блоком клуба на данный момент не происходило.

23-летний Угальде провел в этом сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.

Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.

Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.