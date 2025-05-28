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  • Быстров – о футболисте «Зенита»: «Он растворился – сидит и посасывает карамельки»

Быстров – о футболисте «Зенита»: «Он растворился – сидит и посасывает карамельки»

Сегодня, 16:56
4

Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, которые делал, когда только пришел.

Он стал какой-то недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится.

Это игрок, и он должен сначала о себе заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести ее [команду] хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь.

А когда ты сыграл 2 матча, забил 5 голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», – сказал Быстров.

  • Прошлым летом Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива».
  • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
  • После зимней паузы форвард оформил 1+3 в 12 играх.

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Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Быстров Владимир
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Комментарии (4)
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ziborock
1748441028
"Сидит и посасывает..." сказал Быстров!) А карамельки еще наверное от Дзагоева остались?!
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Номэд
1748441854
Ну так не зря же: Раз два три - зенитушка соси. Там все что-нибудь, да посасывают.
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Spartak_forv@
1748441949
Хавчик жизнь знает,скажет как отрежет)
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Мордаванин
1748442195
быстрый дерзкий как пуля резкий)) иди карасиков лови)критик
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