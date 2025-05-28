Быстров – о футболисте «Зенита»: «Он растворился – сидит и посасывает карамельки»

Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, которые делал, когда только пришел.
Он стал какой-то недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится.
Это игрок, и он должен сначала о себе заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести ее [команду] хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь.
А когда ты сыграл 2 матча, забил 5 голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», – сказал Быстров.
- Прошлым летом Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива».
- В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- После зимней паузы форвард оформил 1+3 в 12 играх.
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»