Агент Селюк: «Что такое миллиард рублей? Это тьфу!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал об отказе «Химкам» в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.
«Странно, если сегодня апелляцию «Химок» отклонили. Они только вроде начали гасить задолженности.
Раз попали по спортивному принципу, значит в этом году им 500 миллионов должны дать «Матч ТВ», должны дать спонсоры. Пожалуйста, эти деньги переведите за долги. Вот и всe. Плюс могли продать Веру, Фариньо и закрыть долги.
Что такое миллиард рублей? Это 10 миллионов евро. Задолженность в таком размере есть у половины команд в каждом европейском чемпионате. Это не задолженность, это тьфу!
Для меня будет странно, что снимут клуб с такой задолженностью. Хорошо, вы считаете, что что-то не так – дайте лицензию с пунктом, что нельзя покупать игроков.
А деньги, которые приходят, возьмите под управление и рассчитайтесь с долгами. И они бы в течение сезона или до декабря погасили бы все долги», – сказал Селюк.
- «Химки» финишировали в РПЛ на 12-м месте.
- Сегодня апелляционный комитет РФС отказал клубу в лицензировании.