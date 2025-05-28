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Агент Селюк: «Что такое миллиард рублей? Это тьфу!»

Сегодня, 16:40
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал об отказе «Химкам» в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Странно, если сегодня апелляцию «Химок» отклонили. Они только вроде начали гасить задолженности.

Раз попали по спортивному принципу, значит в этом году им 500 миллионов должны дать «Матч ТВ», должны дать спонсоры. Пожалуйста, эти деньги переведите за долги. Вот и всe. Плюс могли продать Веру, Фариньо и закрыть долги.

Что такое миллиард рублей? Это 10 миллионов евро. Задолженность в таком размере есть у половины команд в каждом европейском чемпионате. Это не задолженность, это тьфу!

Для меня будет странно, что снимут клуб с такой задолженностью. Хорошо, вы считаете, что что-то не так – дайте лицензию с пунктом, что нельзя покупать игроков.

А деньги, которые приходят, возьмите под управление и рассчитайтесь с долгами. И они бы в течение сезона или до декабря погасили бы все долги», – сказал Селюк.

  • «Химки» финишировали в РПЛ на 12-м месте.
  • Сегодня апелляционный комитет РФС отказал клубу в лицензировании.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Селюк Дмитрий
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Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1748441756
Это когда мужики делают минет это тьфу. А лишний миллиард рублей это очень даже хорошо )))
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Spartak_forv@
1748442778
Вот только для «Химок» это годовой бюджет,а для МС два клубных банкета в хорошем местном кабаке
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темирхан
1748443452
ну раз тьфу, дай мне! в чем проблема?
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