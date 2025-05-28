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  • Мостовой выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «У нас людей что ли нет?»

Мостовой выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «У нас людей что ли нет?»

Сегодня, 16:00
9

Александр Мостовой раскритиковал возможное приглашение Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Столичная команда финишировала в РПЛ на 5-м месте.

«Карпин в «Динамо»? А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть.

Мы же увидели, что произошло с «Ростовым» после этого – ни к чему хорошему это не привело.

Если Карпин планирует возглавить «Динамо», то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет?» – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (9)
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Vratarь
1748437724
"Людей что ли нет? ... я, например"
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subbotaspartak
1748437830
Тренер Динамо это тренер Динамо, их дело. Совмещенье как-то не совмещается, хотя при отсутствии официальных игр сборной без разницы, хоть Мостовой...
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АК 68
1748438668
Вместо того, чтобы завидовать, поддержал бы своего одноклубника,порадовался бы, пожелал бы ему успехов.
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Hunter 717
1748438895
ему спать не дают эти мысли **** )))) какой же ты завистливый чудака что с ростовом было то??? Пацанов заиграл он это плохо да???
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slavа0508
1748439751
Саня . как то без тебя всё уже решили ...
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...уефан
1748441213
...он, не только сам туда зайдёт, но и Гуся оттуда выйдет...
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Spartak_forv@
1748442353
Карпин человек футбольный.Может и три команды тренировать одновременно!
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Мордаванин
1748442374
люди есть человеков мало,Саня(
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crf57
1748443696
А что произошло с РОСТОВОМ !? Клуб в финале кубка! А МОСТОВОЙ брехло позорное! ЗАВИСТНИК!!!
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