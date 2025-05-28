Мостовой выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «У нас людей что ли нет?»

Александр Мостовой раскритиковал возможное приглашение Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Столичная команда финишировала в РПЛ на 5-м месте.

«Карпин в «Динамо»? А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть.

Мы же увидели, что произошло с «Ростовым» после этого – ни к чему хорошему это не привело.

Если Карпин планирует возглавить «Динамо», то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет?» – сказал Мостовой.