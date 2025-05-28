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Реакция Тимощука на уголовное дело на Украине

Сегодня, 14:28

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об уголовном преследовании на Украине.

  • После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
  • За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
  • Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.
  • В середине мая городская прокуратура Киева вынесла подозрение Анатолию в «пособничестве России» – ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

«Вы знаете, что в CAS проходили споры, мы начали их в первую очередь из-за попытки лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом, я выиграл, в том числе все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы.

Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за свое имя.

Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней какого-либо давления клуб оказал мне всяческую поддержку.

Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты.

Мы как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире», – заявил Тимощук.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
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