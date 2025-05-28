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  • Быстров вспомнил, как Галицкий сломал стол в «Краснодаре»: «Крушил его ногой»

Быстров вспомнил, как Галицкий сломал стол в «Краснодаре»: «Крушил его ногой»

Сегодня, 10:53
3

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

  • Краснодарская команда по итогам сезона впервые в своей истории выиграла РПЛ.
  • Быстров выступал за клуб с 2014 по 2017 год.

«Галицкий со мной два-три года по телефону спорил, что им чемпионство не дадут. Я ему говорю – всe от вас зависит. Играйте спокойно и всe.

Раньше, когда я играл, был тоже хороший состав, «Краснодар» был крепкой рукой, а сейчас это кулак, и в этом заслуга Галицкого. Он постоянно гнул свою линию. Помню, когда мы проиграли первый тайм «Кубани», он сломал стол у нас на глазах. Влетел ногой в него и крушил. В итоге мы выиграли этот матч», – сказал Быстров.

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Источник: ютуб-канал «О, Родной футбол»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей Быстров Владимир
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Комментарии (3)
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Круче чем вареные яица
1748419475
Оренбург Краснодыр, купленные чемпионы.
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