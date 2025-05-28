3 игрока из РПЛ вызваны в сборную Армении

Сборная Армении в соцсетях опубликовала состав на июньские товарищеские матчи.
5 июня армяне сыграют с Косово, 7 июня – с Черногорией.
Вратари: Генри Авагян («Арарат-Армения»), Арман Нерсесян («БКМА»), Арсен Бегларян, Анатолий Айвазов (оба – «Ван»).
Защитники: Вараздат Ароян («Пюник»), Камо Оганесян, Эдгар Григорян (оба – «Арарат-Армения»), Сергей Мурадян, Оганес Амбарцумян (оба – «Ноа»), Петик Манукян («БКМА»), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Эдгар Севикян («Локомотив», Россия), Тигран Аванесян («Арсенал», Россия), Томас Адорян («Банфилд», Аргентина), Гор Манвелян («Ноа»), Карен Мурадян, Ованес Арутюнян (оба – «Арарат-Армения»), Даниэль Агбалян, Давид Акопян (оба – «БКМА»).
Нападающие: Артур Серобян («Шериф», Молдавия), Артур Миранян («Университатя Клуж», Румыния), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Араик Элоян («БКМА»).