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3 игрока из РПЛ вызваны в сборную Армении

Сегодня, 09:26

Сборная Армении в соцсетях опубликовала состав на июньские товарищеские матчи.

5 июня армяне сыграют с Косово, 7 июня – с Черногорией.

Вратари: Генри Авагян («Арарат-Армения»), Арман Нерсесян («БКМА»), Арсен Бегларян, Анатолий Айвазов (оба – «Ван»).

Защитники: Вараздат Ароян («Пюник»), Камо Оганесян, Эдгар Григорян (оба – «Арарат-Армения»), Сергей Мурадян, Оганес Амбарцумян (оба – «Ноа»), Петик Манукян («БКМА»), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Эдгар Севикян («Локомотив», Россия), Тигран Аванесян («Арсенал», Россия), Томас Адорян («Банфилд», Аргентина), Гор Манвелян («Ноа»), Карен Мурадян, Ованес Арутюнян (оба – «Арарат-Армения»), Даниэль Агбалян, Давид Акопян (оба – «БКМА»).

Нападающие: Артур Серобян («Шериф», Молдавия), Артур Миранян («Университатя Клуж», Румыния), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Араик Элоян («БКМА»).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Локомотив Краснодар Армения Тикнизян Наир Сперцян Эдуард Севикян Эдгар
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