Директор «Крыльев Советов» прокомментировал уход Осинькина

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался об уходе главного тренера Игоря Осинькина.

«Спасибо, Игорь Витальевич! В первые месяцы работы в клубе мы столкнулись с уникальной ситуацией для футбола, где множество факторов требовали внимательного и поэтапного подхода к решению глобальных задач.

Для меня было честью пройти этот путь вместе с одним из лучших тренеров российского футбола – Игорем Осинькиным. В непростые времена он помог сохранить командный дух и целеустремленность. То, что мы увидели на поле в весенней части чемпионата, заметно сказалось на росте посещаемости наших матчей!

После долгих обсуждений мы пришли к обоюдному решению не продлевать контракт с главным тренером «Крыльев», который возглавлял команду последние пять лет. Теперь настало время перемен. Необходимо помнить, что перемены всегда открывают новые возможности!

Уверен, что как для Игоря Витальевича, так и для клуба начинается период перезагрузки», – написал Тер-Абрамян.