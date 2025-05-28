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Директор «Крыльев Советов» прокомментировал уход Осинькина

Сегодня, 08:00
1

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался об уходе главного тренера Игоря Осинькина.

«Спасибо, Игорь Витальевич! В первые месяцы работы в клубе мы столкнулись с уникальной ситуацией для футбола, где множество факторов требовали внимательного и поэтапного подхода к решению глобальных задач.

Для меня было честью пройти этот путь вместе с одним из лучших тренеров российского футбола – Игорем Осинькиным. В непростые времена он помог сохранить командный дух и целеустремленность. То, что мы увидели на поле в весенней части чемпионата, заметно сказалось на росте посещаемости наших матчей!

После долгих обсуждений мы пришли к обоюдному решению не продлевать контракт с главным тренером «Крыльев», который возглавлял команду последние пять лет. Теперь настало время перемен. Необходимо помнить, что перемены всегда открывают новые возможности!

Уверен, что как для Игоря Витальевича, так и для клуба начинается период перезагрузки», – написал Тер-Абрамян.

  • В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место с 31 очком.
  • В трех предыдущих чемпионатах России самарцы занимали 8-е, 12-е и 9-е места.
  • Осинькин пробыл в «Крыльях» 5 лет.

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Источник: телеграм-канал Роберта Тер-Абрамяна
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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Rad Meat
1748409288
Обратно в лучшую лигу мира собрались... Жаль Самару...
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