Талалаев назвал игрока «Балтики», способного стать открытием в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил потенциал атакующего полузащитника Сергея Пряхина.

22-летний Пряхин – воспитанник ЦСКА.

Он в «Балтике» с 2022 года.

Статистика хавбека: 84 матча, 11 голов, 6 ассистов.

– Кого вы можете выделить в «Балтике»?

– Отдельно остановлюсь на Сереже Пряхине. Есть такой показатель, как участие в голах команды. У него он самый большой в лиге, 0,85.

Он участвует почти во всех голевых моментах. А люди хотят видеть именно голы.

Надеюсь, он продолжит свое профессиональное развитие, став открытием в РПЛ.