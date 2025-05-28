Талалаев назвал игрока «Балтики», способного стать открытием в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил потенциал атакующего полузащитника Сергея Пряхина.
- 22-летний Пряхин – воспитанник ЦСКА.
- Он в «Балтике» с 2022 года.
- Статистика хавбека: 84 матча, 11 голов, 6 ассистов.
– Кого вы можете выделить в «Балтике»?
– Отдельно остановлюсь на Сереже Пряхине. Есть такой показатель, как участие в голах команды. У него он самый большой в лиге, 0,85.
Он участвует почти во всех голевых моментах. А люди хотят видеть именно голы.
Надеюсь, он продолжит свое профессиональное развитие, став открытием в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»