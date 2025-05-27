Глушаков ответил, рассчитались ли с ним «Химки»

Денис Глушаков рассказал о ситуации с долгами перед ним в «Химках».

Полузащитник расторг контракт с подмосковным клубом 1 февраля.

– [Агент] Дмитрий Селюк рассказал, что «Химки» погасили долги перед его футболистами. Как ситуация складывается у вас?

– Созвонились с [инвестором «Химок»] Туфаном [Садыговым], сказал ему, что у клуба передо мной есть долги, и он закрыл этот вопрос. Так было и в прошлый мой уход.

Да, бывали задержки, но в итоге никогда не возникало сложностей по выплате денег.

Я хорошо отношусь к «Химках». Сейчас у клуба были нелегкие времена, но они постепенно решают все вопросы. В любом клубе в России могут быть передряги, но это жизнь.