Глушаков ответил, рассчитались ли с ним «Химки»

Денис Глушаков рассказал о ситуации с долгами перед ним в «Химках».
Полузащитник расторг контракт с подмосковным клубом 1 февраля.
– [Агент] Дмитрий Селюк рассказал, что «Химки» погасили долги перед его футболистами. Как ситуация складывается у вас?
– Созвонились с [инвестором «Химок»] Туфаном [Садыговым], сказал ему, что у клуба передо мной есть долги, и он закрыл этот вопрос. Так было и в прошлый мой уход.
Да, бывали задержки, но в итоге никогда не возникало сложностей по выплате денег.
Я хорошо отношусь к «Химках». Сейчас у клуба были нелегкие времена, но они постепенно решают все вопросы. В любом клубе в России могут быть передряги, но это жизнь.
- Глушаков выступал за «Химки» с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024 года.
- В его активе 75 матчей, 15 мячей и 5 голевых передач.
Источник: «Матч ТВ»