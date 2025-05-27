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  • Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» упустил чемпионство

Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» упустил чемпионство

Сегодня, 22:08
5

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал упущенное чемпионство.

  • «Зенит» не взял РПЛ впервые с 2018 года.
  • Команда взяла лишь серебро.
  • На прошлой неделе «Зенит» отпраздновал 100-летие.

«Я думаю, что в этом году у нас не было такой стабильности, как в предыдущие годы, хотя мы выиграли много домашних матчей. Однако у нас было два поражения дома в декабре, именно они стоили нам чемпионства. В будущем мы должны сосредоточиться на каждой игре, особенно на домашних матчах. Это наша обязанность, которую нельзя упускать.

Наша цель заключалась в том, чтобы отпраздновать столетие клуба с чемпионским титулом. Теперь самое главное – отдохнуть, прийти в себя, проанализировать, где мы недоработали, чтобы в следующем сезоне сделать всe на высшем уровне. За последние шесть лет мы выигрывали, и тогда никаких вопросов не возникало. Но когда теряешь титул, появляются сомнения. Мы разочарованы, нам грустно, что не достигли поставленной цели – завоевать чемпионский титул», – сказал Дуглас Сантос.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
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Комментарии (5)
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fakeid
1748373398
гол хряков из офсайда на последней минуте + неназначенный чистейший пенальти в ворота краснодара за игру рукой + ещё дохера чего + как выяснилось, магнит и лукойл нехило скинулись на судей, делят первое место по числу судейских ошибок в их пользу. позор!
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Plyash
1748374049
Всё решил гол Дзюблы головой в ворота голубеньких за Акрон, вот тут - то деревянный и лишил вас радости в столетие клуба . И это счастье Дзюбле всю жизнь сердце будет греть . Молодец , Артёмка . Браво .
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raritet
1748375094
В этом году много чего происходило, но общий вектор, кроме вот этих двух матчей. Это - мелкие и тонкие уколы, вроде голов из оффсайда, но главное в том, что все сделано не вовремя. Долго терпели выходки Вендела, какой бы он ни был футболист, но именно он начал развалилась команду изнутри, покупка " дров " : Ахметов, Соболев, Волков, ...до целая тележка этого хлама. Здесь не выролнялся главный тезис Ленина:" лучше меньше, да лучше". А вот эти два матча- следствие
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VVM1964
1748377162
Да потому что - ЗПРФ !)))...
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