Осинькин прокомментировал уход из «Крыльев Советов»

Уже бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал уход из клуба.

«Хочу отметить, что Самарская земля – это земля, где уже много времени я провел из моей сознательной жизни. Это пик моей спортивной карьеры, конечно, такое не забудется никогда. Эти пять лет определенный венец. Благодарю клуб за возможность реализовать свои планы. Болельщики всегда были с нами, помогали нам в трудные моменты.

Мы не изменяли себе, своему стилю и следовали своим принципам, своей игре. Для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии. От всего тренерского штаба спасибо всем, кто нам помогал в работе, в формировании команды», – сказал Осинькин.