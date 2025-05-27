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Карпина уличили в лицемерии из-за назначения в «Динамо»

Сегодня, 20:40
5

Агент, юрист Антон Смирнов отреагировал на назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Если действительно «Динамо» назначит его главным тренером, я буду считать Карпина главным лицемером 2025 года вне конкуренции.

Добавлять что-то не имеет смысла, все прекрасно читали его мотивацию при уходе из «Ростова», – написал Смирнов.

  • По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (5)
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...уефан
1748369734
...лицемер, да ещё и Личке подкат сзади в оба ахилла шипами...
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biber.ru
1748369952
Лицемерие это наивысшая форма лжи, им владеют исключительно профессионалы.
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Garrincha58
1748370046
у нас в футболе одни лицемеры тренеры клубы меняют решения меняют по ходу лицензии даёт кому надо кому не надо судьи как хотят так и судят короче цирк шапито
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