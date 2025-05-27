Карпина уличили в лицемерии из-за назначения в «Динамо»

Агент, юрист Антон Смирнов отреагировал на назначение Валерия Карпина в «Динамо».
«Если действительно «Динамо» назначит его главным тренером, я буду считать Карпина главным лицемером 2025 года вне конкуренции.
Добавлять что-то не имеет смысла, все прекрасно читали его мотивацию при уходе из «Ростова», – написал Смирнов.
- По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова