Карпина уличили в лицемерии из-за назначения в «Динамо»

Агент, юрист Антон Смирнов отреагировал на назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Если действительно «Динамо» назначит его главным тренером, я буду считать Карпина главным лицемером 2025 года вне конкуренции.

Добавлять что-то не имеет смысла, все прекрасно читали его мотивацию при уходе из «Ростова», – написал Смирнов.