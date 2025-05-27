Смолов – об уходе из «Динамо»: «Вовремя одумался»

Нападающий Федор Смолов вступил в диалог с Александром Бубновым на тему «Динамо».

– Федя, «Динамо» прокляли, команда больше никогда не станет чемпионом. Ты бы там никогда не стал чемпионом. Зачем ты туда пошел [в свое время]? – спросил Бубнова игрока

– Ну, я же вовремя одумался, – с улыбкой ответил Федор.