Смолов – об уходе из «Динамо»: «Вовремя одумался»

Нападающий Федор Смолов вступил в диалог с Александром Бубновым на тему «Динамо».
– Федя, «Динамо» прокляли, команда больше никогда не станет чемпионом. Ты бы там никогда не стал чемпионом. Зачем ты туда пошел [в свое время]? – спросил Бубнова игрока
– Ну, я же вовремя одумался, – с улыбкой ответил Федор.
- У Смолова за «Динамо» 157 матчей, 29 голов, 17 ассистов.
- Федор покинул «Динамо» в 2024 году.
- В 2025 году Смолов стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»