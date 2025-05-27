Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Финансовые и иные подробности назначения Карпина в «Динамо»

Финансовые и иные подробности назначения Карпина в «Динамо»

Сегодня, 19:19

РФС дал разрешение Валерию Карпину на совмещение постов главного тренера в сборной России и «Динамо». Теперь специалист подпишет с бело-голубыми контракт на 3 года.

При этом зарплата Карпина в сборной России снизится с 1,8 миллиона до 600 тысяч евро в год. В «Динамо» он будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год.

В случае возвращения России на международную арену, у тренера будет время, чтобы доработать с «Динамо» до следующего трансферного окна, прежде чем полностью вернуться в сборную.

Официальное объявление о назначении Карпина в «Динамо» ожидается после матчей сборной России в июне.

По данным журналиста Ивана Карпова, документы к тому моменту уже будут подписаны. Задержка объявления о назначении Карпина связана с желанием РФС не смещать фокус в сторону «Динамо», а оставить его на национальной команде.

«Динамо» выйдет из отпуска и начент подготовку к сезону под руководством нового тренера 17 июня.

  • Сборная России сыграет 6 июня с Нигерией в Москве и 10 июня с Беларусью в Минске.
  • Контракт 56-летнего Карпина с РФС рассчитан до лета 2028 года.

Еще по теме:
«Динамо» договорилось с Карпиным 9
Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян» 6
Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения 5
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» и «Динамо» поборются за полузащитника «Ростова»
19:34
Хавбеком ЦСКА заинтересовались «Спартак» и клуб Моуринью
19:29
2
Финансовые и иные подробности назначения Карпина в «Динамо»
19:19
«Динамо» договорилось с Карпиным
18:54
9
Назван клуб, в котором, вероятно, продолжит карьеру Тикнизян
18:19
Мостовой сказал, кем может работать в штабе «Спартака»
17:46
11
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового
17:27
11
Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян»
17:17
6
«Спартак» отказался от игрока «Локомотива»
16:53
6
Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения
16:29
5
Все новости
Все новости
«Локомотив» и «Динамо» поборются за хавбека «Ростова»
19:34
Два клуба РПЛ сыграют в турнире с медиаклубами
18:03
2
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового
17:27
11
Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян»
17:17
6
«Спартак» отказался от игрока «Локомотива»
16:53
6
Жена Смолова отреагировала на уход мужа из «Краснодара»
16:37
5
Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения
16:29
5
«Динамо» договорилось о контракте с защитником сборной России
16:02
«Спартак» готов обсудить новый контракт с полузащитником
15:42
10
«Химки» подали апелляцию, чтобы получить лицензию для РПЛ
15:32
5
Стал известен размер заработка Карпина в «Динамо»
15:21
11
Мостовой сказал, стал ли Мусаев футбольным человеком после чемпионства с «Краснодаром»
14:49
8
Радимов – о настрое «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Говорили красиво, на деле полная профанация»
14:38
15
Семак рассказал о звонке Мусаеву после поражения в чемпионской гонке
14:29
2
Назван размер отступных за Тюкавина
14:24
2
Фото«Краснодар» расстался со Смоловым и еще двумя экс-игроками сборной России
14:06
4
«Спартак» отказался продлевать контракт с полузащитником
14:02
11
Жирков – о легионерах в «Зените»: «У всех есть право купить бразильцев»
13:49
7
Глушаков оценил готовность Карпина к работе в большом клубе
13:37
Назван срок нового контракта Тюкавина с «Динамо»
13:22
«Спартак» включился в борьбу за Осипенко
12:43
10
Орлов раскрыл информацию о будущем Медведева и Семака
12:36
7
Карпин начал формировать тренерский штаб в клубе РПЛ
12:24
ФотоОбъявлены судьи на первые стыковые матчи команд РПЛ и Первой лиги
12:21
3
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
12:15
В агентстве Кайо высказались об интересе «Ботафого» к игроку
12:00
«Химки» останутся в РПЛ с новым тренером
11:42
5
Корнеев оценил шансы Тюкавина заиграть в «Барселоне»
11:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 