Финансовые и иные подробности назначения Карпина в «Динамо»

РФС дал разрешение Валерию Карпину на совмещение постов главного тренера в сборной России и «Динамо». Теперь специалист подпишет с бело-голубыми контракт на 3 года.

При этом зарплата Карпина в сборной России снизится с 1,8 миллиона до 600 тысяч евро в год. В «Динамо» он будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год.

В случае возвращения России на международную арену, у тренера будет время, чтобы доработать с «Динамо» до следующего трансферного окна, прежде чем полностью вернуться в сборную.

Официальное объявление о назначении Карпина в «Динамо» ожидается после матчей сборной России в июне.

По данным журналиста Ивана Карпова, документы к тому моменту уже будут подписаны. Задержка объявления о назначении Карпина связана с желанием РФС не смещать фокус в сторону «Динамо», а оставить его на национальной команде.

«Динамо» выйдет из отпуска и начент подготовку к сезону под руководством нового тренера 17 июня.