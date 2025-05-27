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Клубу Лиги 1 запретили трансферы из-за долга в 2000 евро

Сегодня, 19:10

ФИФА наложила запрет на осуществление переходов для «Лиона» на три трансферных окна. Причиной послужил долг клуба за трансферные комиссии в размере 2000 евро.

Соответствующее платежное поручение было отправлено «Лиону» 9 апреля, но клуб не выплатил деньги в течение положенных 45 дней, поэтому ФИФА и наложила санкции.

«Лион» заявил, что проблема возникла из-за халатности. Клуб уже погасил долг и ввел новые внутренние процедуры в работе.

  • Трансферный бан для «Лиона» действует в течение трех переходных периодов – до летнего трансферного окна 2026 года включительно.
  • В клубе надеются, что ФИФА досрочно снимет этот запрет.

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Источник: L’Équipe
Франция. Лига 1 Лион
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