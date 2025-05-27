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«Динамо» договорилось с Карпиным

Сегодня, 18:54
9

«Динамо» пришло к соглашению с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера команды. Стороны устно согласовали условия контракта, по которому специалист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

  • По данным «РБ Спорт», бело-голубые предлагают Карпину контракт, рассчитанный на три года.
  • По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (9)
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andr45
1748362380
Так «Динамо» и надо) Хотя горлопан и шпаненок Гусев был бы колоритнее и веселее)
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Мордаванин
1748362385
жирный транш на игры с медиалигой волера подкатил хозяевам) со сборной было както непатриотично и буржуазненько а тут самое оно то.)
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Тинез Розоп
1748362582
Старший опер Карпин- встать в строй…
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АЛЕКС 58
1748362722
Пудель не скромничает! Хорошо динамиков подоит,да ещё и со сборной деньжат срубит. А как же,Я устал,буду только сборную тренировать.... Посмотрим через сколько времени пудель сбежит не доработав до конца сезона,как и во всех своих бывших командах
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...уефан
1748363248
...и чё теперя скажет евонная баба?)...
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