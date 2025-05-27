«Динамо» договорилось с Карпиным

«Динамо» пришло к соглашению с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера команды. Стороны устно согласовали условия контракта, по которому специалист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

По данным «РБ Спорт», бело-голубые предлагают Карпину контракт, рассчитанный на три года.

По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».

Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.

Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.