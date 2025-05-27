Два клуба РПЛ сыграют в турнире с медиаклубами

Летом «Динамо» проведет товарищеский матч с 2Drots, а ЦСКА – с «Амкалом». Предварительно они пройдут 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в рамках турнира между клубами РПЛ и Медилиги.
«Результаты этих двух матчей суммируются и определяется кто сильнее – профессиональный или медийный футбол. В случае ничьи команды пробьют буллиталити», – написал журналист Иван Карпов.
- Титульным спонсором мероприятия выступит «Дикси».
- «Динамо» в 2022–2024 годах уже дважды проводило товарищеские матчи с «Амкалом» и один раз – с 2Drots.