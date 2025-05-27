Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой сказал, кем может работать в штабе «Спартака»

Сегодня, 17:46
11

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности поработать в тренерском штабе красно-белых.

– Пошли бы в штаб [Станковича]?

– Ну конечно, пошел бы. В «Спартак» – да. А почему нет?

– А вот за что бы вы отвечали?

– А я не знаю, за что бы я там отвечал. Я говорю, вот из 10 позиций, которые там сидят, вот что-нибудь мне бы сказали.

– Каррера, например, отвечал за оборону.

– А потом вдруг убирают Димку [Аленичева], и Каррера становится главным. Уже за оборону не отвечал! Представляешь, как быстро все [смеется].

Поэтому и меня бы так посадили, там бы разобрались, за что-нибудь я бы отвечал. Может быть, за атаку. Может быть, за середину поля.

Еще по теме:
Хавбеком ЦСКА заинтересовались «Спартак» и клуб Моуринью 2
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового 11
«Спартак» отказался от игрока «Локомотива» 6
Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1748357614
Ответственный за ношение короны
Ответить
...уефан
1748357783
..."Ну, а если не при штабе, то либо хлеборезом, либо в каптёрку!"...
Ответить
Тинез Розоп
1748360287
Баламут тот ещё. Воду мутил бы постоянно…( не надо таких)
Ответить
Хулиганин
1748360345
В штабе? Деньщиком.
Ответить
Ziklop
1748361216
зарплата хорошая, работа не пыльная, главное не отвечать за результат, всегда все виноваты....
Ответить
Спартач80
1748361267
Приживалу в Зенит.
Ответить
Мордаванин
1748362122
за музей "поля чудес" тыбы там отвечал корону стерёг
Ответить
bashnat013
1748363038
Если бы протвечался бы готов выплатить неустойку в 10 кратном размере ?Вот такой формат надо вводить в России
Ответить
bashnat013
1748363110
На туалетной бумаге ромбик рисовать в ручную
Ответить
Городовой
1748363548
Конечно отвечал бы. С толчка отвечал бы :"Занято!"
Ответить
Главные новости
Хавбеком ЦСКА заинтересовались «Спартак» и клуб Моуринью
19:29
2
Финансовые и иные подробности назначения Карпина в «Динамо»
19:19
«Динамо» договорилось с Карпиным
18:54
9
Назван клуб, в котором, вероятно, продолжит карьеру Тикнизян
18:19
Мостовой сказал, кем может работать в штабе «Спартака»
17:46
11
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового
17:27
11
Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян»
17:17
6
«Спартак» отказался от игрока «Локомотива»
16:53
6
Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения
16:29
5
«Динамо» договорилось о контракте с защитником сборной России
16:02
Все новости
Все новости
«Локомотив» и «Динамо» поборются за хавбека «Ростова»
19:34
Два клуба РПЛ сыграют в турнире с медиаклубами
18:03
2
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового
17:27
11
Талалаев – о совмещении постов Карпиным: «Не лучший посыл для нас, россиян»
17:17
6
«Спартак» отказался от игрока «Локомотива»
16:53
6
Жена Смолова отреагировала на уход мужа из «Краснодара»
16:37
5
Аршавин пошутил над Карпиным из-за курения
16:29
5
«Динамо» договорилось о контракте с защитником сборной России
16:02
«Спартак» готов обсудить новый контракт с полузащитником
15:42
10
«Химки» подали апелляцию, чтобы получить лицензию для РПЛ
15:32
5
Стал известен размер заработка Карпина в «Динамо»
15:21
11
Мостовой сказал, стал ли Мусаев футбольным человеком после чемпионства с «Краснодаром»
14:49
8
Радимов – о настрое «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Говорили красиво, на деле полная профанация»
14:38
15
Семак рассказал о звонке Мусаеву после поражения в чемпионской гонке
14:29
2
Назван размер отступных за Тюкавина
14:24
2
Фото«Краснодар» расстался со Смоловым и еще двумя экс-игроками сборной России
14:06
4
«Спартак» отказался продлевать контракт с полузащитником
14:02
11
Жирков – о легионерах в «Зените»: «У всех есть право купить бразильцев»
13:49
7
Глушаков оценил готовность Карпина к работе в большом клубе
13:37
Назван срок нового контракта Тюкавина с «Динамо»
13:22
«Спартак» включился в борьбу за Осипенко
12:43
10
Орлов раскрыл информацию о будущем Медведева и Семака
12:36
7
Карпин начал формировать тренерский штаб в клубе РПЛ
12:24
ФотоОбъявлены судьи на первые стыковые матчи команд РПЛ и Первой лиги
12:21
3
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
12:15
В агентстве Кайо высказались об интересе «Ботафого» к игроку
12:00
«Химки» останутся в РПЛ с новым тренером
11:42
5
Корнеев оценил шансы Тюкавина заиграть в «Барселоне»
11:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 