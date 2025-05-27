Мостовой сказал, кем может работать в штабе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности поработать в тренерском штабе красно-белых.

– Пошли бы в штаб [Станковича]?

– Ну конечно, пошел бы. В «Спартак» – да. А почему нет?

– А вот за что бы вы отвечали?

– А я не знаю, за что бы я там отвечал. Я говорю, вот из 10 позиций, которые там сидят, вот что-нибудь мне бы сказали.

– Каррера, например, отвечал за оборону.

– А потом вдруг убирают Димку [Аленичева], и Каррера становится главным. Уже за оборону не отвечал! Представляешь, как быстро все [смеется].

Поэтому и меня бы так посадили, там бы разобрались, за что-нибудь я бы отвечал. Может быть, за атаку. Может быть, за середину поля.