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Жена Смолова отреагировала на уход мужа из «Краснодара»

Сегодня, 16:37
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Жена нападающего Федора Смолова Карина Истомина (Смолова) высказалась о завершении контракта игрока с «Краснодаром». Сегодня клуб сообщил, что форвард покинет клуб в связи с истечением срока соглашения.

«Краснодар, спасибо!❤️ Теперь уже могу рассказать, мы окончательно вернулись домой. У Феди закончился контракт с «Краснодаром» и продления не будет. Что будет дальше, сказать не могу, потому что мы сами не знаем. Все решится этим летом.

Переезд сплотил нашу семью. Многие спрашивали, зачем я переехала. Было бы странно, если почти сразу после свадьбы и рождения ребенка при первом дискомфорте я сделала бы так, как мне удобно. Я действовала в интересах нашей семьи. Если бы ситуация была зеркальная и мой муж отказался со мной куда-то переезжать, то я бы очень сильно обиделась.

Думаю, если бы я не переехала, то в будущем это смогло послужить почвой для сильного семейного кризиса. Кризисы неизбежны и важно, как пара их решает, но такие моменты очень важны, чтобы помнить зачем вы друг другу идете на встречу.

Я нашла точки заземления в Краснодаре и вы все их прекрасно видели. Рынок, готовка и тихий гедонизм приносил радость. Много проводила времени в семье и успела познакомиться с классными девочками. Очередной раз поняла, что с бытовыми трудностями справляюсь, пусть это неисправная сантехника или поездки с ребенком по 15 часов 2 раза в месяц.

По Москве безумно скучала, потому что это мой дом. Но #КубанскийВестник теперь точно останется в моем сердце🌾» – написала Истомина (Смолова).

  • 35-летний Смолов провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Вместе с «Краснодаром» он впервые завоевал золотую медаль чемпиона России.

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Источник: телеграм-канал «диалектический отказ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
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Комментарии (2)
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Plyash
1748354564
Удачи Вам в дальнейшей жизни , семья Смоловых . Будьте счастливы .
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Вальдемар IV
1748356180
а звучит как наконец-то сбежали, да вроде как выиграли, некрасиво было бы напрямую говорить
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