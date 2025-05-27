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Стал известен размер заработка Карпина в «Динамо»

Сегодня, 15:21
7

Валерий Карпин, в случае назначения на пост главного тренера «Динамо», будет получать в клубе 2-2,5 миллиона евро в год.

При этом он должен и сохранить пост главного тренера сборной России.

  • По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (8)
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rash1959
1748349703
Эстонский кудрик объест всю рпл, и ведь не подавится.
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ilich55
1748350562
Ещё не назначили, но бабло уже объявили. Если не Карпин, а Юран или на худой конец Осинькин, то будут получать те же 2-2,5 миллиона евро?
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FFR
1748351011
Аппетит хороший у Карпина. С такой зарплатой он обязан сделать Динамо чемпионом, но по всей вероятности не сможет.
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slavа0508
1748352096
Ну а что здесь обсуждать ???Раз так договорились значит всех устраивает ...а то что наш футбол не поддаётся законам экономики так всегда было и наверное будет ...
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Semenycch
1748355249
По трудовому законодательству, при совмещении должностей, за вторую работу платят 50%!
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Вальдемар IV
1748356054
больше Мусаева-победителя
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