Стал известен размер заработка Карпина в «Динамо»

Валерий Карпин, в случае назначения на пост главного тренера «Динамо», будет получать в клубе 2-2,5 миллиона евро в год.
При этом он должен и сохранить пост главного тренера сборной России.
- По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»