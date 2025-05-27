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  • Жирков – о легионерах в «Зените»: «У всех есть право купить бразильцев»

Жирков – о легионерах в «Зените»: «У всех есть право купить бразильцев»

Сегодня, 13:49
2

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков считает, что другим клубам нужно покупать таких же хороших легионеров, которые есть у петербургского клуба.

– Вернемся к «Зениту». Есть мнение, что для российского футбола ротация чемпиона полезна. Разделяете эту точку зрения?

– Посмотрите на Бундеслигу, где «Бавария» одиннадцать раз подряд становилась чемпионом Германии, потом отдала титул «Байеру», но в этом году вернулась на вершину. Так что в первую очередь надо подтягиваться остальным.

– «Зенит» упрекают в обилии латиноамериканских футболистов. Вы, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, тоже считаете эту практику сомнительной?

– На мой взгляд, другим командам надо покупать таких же хороших легионеров, как Барриос – я говорю о тех ребятах, с которыми я играл в «Зените». У всех есть право купить бразильцев. У «Спартака» и ЦСКА другой путь, у «Зенита» свой.

– В следующем сезоне «Зенит», по аналогии с «Баварией», способен вернуть себе чемпионское звание?

«Зенит» каждый год является главным фаворитом чемпионата России. Санкт-Петербург – футбольный мегаполис с одной командой. Болельщики любят «Зенит», это целая Вселенная!

Я в воскресенье вышел прогуляться по городу и поразился – все в сине-бело-голубых шарфах, люди празднуют юбилей, второе место не вызывает разочарования, болельщики рады и счастливы тому, что у них есть такой замечательный клуб. Пятьдесят тысяч на трибунах «Газпром Арены» на матче легенд – это достойно самого искреннего уважения!

  • «Зенит» занял в этом сезоне в РПЛ 2-е место, а до этого побеждал в чемпионате России 6 раз подряд.
  • В составе петербуржцев сейчас выступает 6 бразильцев: Нино, Вендел, Педро, Луис Энрике, Густаво Мантуан и Дуглас Сантос, который не считается легионером, поскольку имеет российский паспорт. Также «Зениту» принадлежат Роберт Ренан и Ду Кейрос, выступающие за другие клубы на правах аренды.

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Источник: bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
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Комментарии (2)
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boris63
1748345322
Бывший защитник зенита, но не ЦСКА, А по сути не рыба не мясо.
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нейтральныйкакникто
1748346911
Есть право , но нет возможностей!!!!А от куда у Зенита такие возможности?Клуб Зенит , как и все клубы , если их рассматривать как предприятия зарабатывающие деньги -убыточные!!!За всё платит Газпром .За Факел платит Область!Газпром тоже оказывается убыточное предприятие!За него платит ГОСУДАРСТВО , как и за Факел.Государство , это бюджет , это Налоги , это Население,
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