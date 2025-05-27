Глушаков оценил готовность Карпина к работе в большом клубе

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможности главного тренера сборной России Валерия Карпина вернуться к работе в РПЛ.
– Карпина сейчас связывают со многими клубами РПЛ. Что думаете?
– Он созрел, готов к работе в большом клубе, вообще к любой команде чемпионата России и не только. Отпустит его РФС или нет – это уже другой вопрос.
– Сборная под руководством Карпина осенью может провести матчи против сборных Аргентины и Бразилии. Что это будет значить для наших ребят?
– Это будет проверкой сил. Ребята наигрались со всякими неизвестными сборными. Теперь проверят себя на уровне с грандами, с большими мировыми футболистами. Будет интересно посмотреть.
- По данным «Чемпионата», Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
- До 25 февраля этого года он был главным тренером «Ростова».
Источник: «Матч ТВ»