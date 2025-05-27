Глушаков оценил готовность Карпина к работе в большом клубе

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможности главного тренера сборной России Валерия Карпина вернуться к работе в РПЛ.

– Карпина сейчас связывают со многими клубами РПЛ. Что думаете?

– Он созрел, готов к работе в большом клубе, вообще к любой команде чемпионата России и не только. Отпустит его РФС или нет – это уже другой вопрос.

– Сборная под руководством Карпина осенью может провести матчи против сборных Аргентины и Бразилии. Что это будет значить для наших ребят?

– Это будет проверкой сил. Ребята наигрались со всякими неизвестными сборными. Теперь проверят себя на уровне с грандами, с большими мировыми футболистами. Будет интересно посмотреть.