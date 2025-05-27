Орлов раскрыл информацию о будущем Медведева и Семака

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной отставке председателя правления «Зенита» Александра Медведева и главного тренера команды Сергея Семака.

«Никаких увольнений в «Зените» не будет – ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать», – сказал Орлов.