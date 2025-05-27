Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Пьяничу

ЦСКА пока не принял решение о продлении контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. У руководства клуба запланирована встреча с хавбеком после суперфинала FONBET Кубка России. Футболист настроен продолжить карьеру в ЦСКА.

35-летний Пьянич провел в этом сезоне за ЦСКА 24 матча, отдал 3 передачи.

Срок контракта боснийца с клубом истекает летом, но он может быть продлен еще на год по соглашению сторон.

Решающий матч Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.

Сообщалось, что Пьянич в июне может провести прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины.