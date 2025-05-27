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Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Пьяничу

Сегодня, 11:18

ЦСКА пока не принял решение о продлении контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. У руководства клуба запланирована встреча с хавбеком после суперфинала FONBET Кубка России. Футболист настроен продолжить карьеру в ЦСКА.

  • 35-летний Пьянич провел в этом сезоне за ЦСКА 24 матча, отдал 3 передачи.
  • Срок контракта боснийца с клубом истекает летом, но он может быть продлен еще на год по соглашению сторон.
  • Решающий матч Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.
  • Сообщалось, что Пьянич в июне может провести прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
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