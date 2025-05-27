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В РПЛ состоялась первая тренерская отставка после финиша сезона

Сегодня, 08:06
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет свой пост. По решению сторон контракт, который заканчивается в мае, продлен не будет.

«Игорь Витальевич принял нашу команду в июле 2020 года и сразу решил поставленную задачу по ее возвращению в футбольную элиту. С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, которая влюбила в себя многих болельщиков из разных регионов страны.

Эксперты и специалисты отмечали атакующий и комбинационный стиль игры футболистов, которых тренер привел в «Крылья Советов». В свой первый год в ФНЛ игроки под руководством наставника установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали Первенства.

Кроме этого, второй раз в российской истории нашей команде удалось выйти в финал Кубка России. С того сезона болельщики вновь стали возвращаться на домашний стадион, и каждый год их становилось больше.

Талант Игоря Осинькина раскрылся в работе с молодыми футболистами, многие из которых попали в ведущие клубы Чемпионата, кроме того, большая часть игроков получили приглашение в национальную сборную именно из самарского клуба.

Впоследствии все свои свои четыре сезона «Крылья Советов» провели в РПЛ. За этот период под его руководством было сыгранно 194 игры. Из них: 85 матчей победных, ничейных – 35.

Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре ТРЕНЕР, Вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах!» – говорится в сообщении клуба.

  • В этом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место с 31 очком.
  • В трех предыдущих чемпионатах России самарцы занимали 8-е, 12-е и 9-е места.

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Источник: телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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Комментарии (3)
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BRO_football
1748324707
В этот раз обойдётся без массовых протестов?
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Garrincha58
1748324749
Тренер с большой буквы таких в РПЛе очень мало
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САДЫЧОК
1748325662
Крылья Фсё!
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