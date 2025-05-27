Гурцкая: «Может быть, в сборную России будут искать другого тренера»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с Валерием Карпиным, который собирается с лета одновременно тренировать «Динамо» и сборную России.

– Насколько правильно будет сейчас совмещать?

– Пока еще правильно.

– Ты говоришь, что РФС дал добро на совмещение. Допустим, сборную вернут [на международные турниры]. Как ты считаешь, в РФС скажут, что все, хватит совмещать?

– Да.

– А «Динамо» такое устраивает?

– Не знаю. Может быть, в сборную будут искать другого тренера. Это уже вопрос не ко мне. Это вопрос к «Динамо», Валерию Георгиевичу и РФС.

На сегодняшний день до зимы ничего не поменяется, никто Россию не допустит пока в осенний период к официальным матчам. В совмещении сейчас вообще не вижу никаких проблем.

– Мы знаем, что РФС не был «за» изначально, когда начались такие разговоры. А сейчас ты говоришь о том, что согласие получено. Что изменилось?

– Я думаю, что были какие-то надежды на осеннее возвращение к официальным матчам.