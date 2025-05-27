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Черчесов подвел итоги сезона для «Зенита» и «Спартака»

Сегодня, 00:56

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты «Спартака» и «Зенита».

  • Петербуржцы впервые с 2018 года не стали чемпионами, уступив титул «Краснодару».
  • Москвичи финишировали на 4-м месте.

«Как оценю сезон «Зенита»? Могу сказать, что иногда не получается, даже когда очень надо. Я ведь тоже «Легию» принимал в год столетия. Нельзя выигрывать по заказу, потому что в чемпионате есть и соперники. Они в этом сезоне были лучше, креативнее, удачливее. Шаг назад для «Зенита» сделан, нужно делать шаг обратно вперед.

Я сам публично говорил, что «Спартак» – мой фаворит в чемпионской гонке. Тут ситуация, похожая на «Зенит». «Спартак» тоже не может выигрывать по желанию. Где-то соперники были лучше, где-то сами упустили. Результат «Спартака» понятен. Остается делать выводы и исправлять ситуацию», – заявил Черчесов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черчесов Станислав
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