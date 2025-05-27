В «Краснодаре» прояснили ситуацию с трансферами Осипенко, Комличенко и Тикнизяна

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопросы о трансферных планах клуба.

– Как бы оценили вероятность возвращения Комличенко и перехода Осипенко?

– Слухи, переговоры – все как бы ведется. Осипенко и Комличенко – востребованные игроки. Они с русским паспортом, поэтому, думаю, есть не только наш интерес, но и интерес со стороны других клубов. На российским рынке приходится работать.

– Правда, что Тикнизян может перейти в «Краснодар»?

– Об этом я не слышал, даже слухов таких не было. На данном этапе, наверное, нет. Но все возможно. Российский рынок очень узкий.

– Вероятность ухода Сперцяна как бы вы сейчас оценили?

– Наверное, сейчас 60%. Но это мое ощущение. Поскольку я не вхож в какие‑то нюансы предложений и переговоров, поэтому мое ощущение это процентов 60, может быть больше.