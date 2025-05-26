Жирков назвал команду, которая будет доминировать в РПЛ в ближайшие годы

Бывший зенитовец Юрий Жирков прокомментировал упущенное клубом чемпионство.
– Чего не хватило «Зениту», чтобы стать чемпионом?
– Одной победы не хватило. Наверное, все игроки должны думать, что каждое очко на вес золота.
– Есть мнение, что ключевыми стали зимние домашние поражения от «Крыльев» и «Акрона».
– Любые поражения или ничьи – это всегда чревато в конце недостачей очков.
– Про Сергея Семака сейчас много говорят. Как вы считаете, нужно ли ему продолжать работать в «Зените»?
– «Зенит» – хорошая команда, перспективная, все равно будет доминировать в ближайшие годы. Сергей Семак выиграл шесть титулов подряд. Это говорит о том, что он топ-тренер.
- «Зенит» прервал 6-летнюю гегемонию в РПЛ.
- Накануне клуб праздновал 100-летие.
- Следующий сезон стартует в середине июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»