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  • Жирков назвал команду, которая будет доминировать в РПЛ в ближайшие годы

Жирков назвал команду, которая будет доминировать в РПЛ в ближайшие годы

Сегодня, 17:17
3

Бывший зенитовец Юрий Жирков прокомментировал упущенное клубом чемпионство.

– Чего не хватило «Зениту», чтобы стать чемпионом?

– Одной победы не хватило. Наверное, все игроки должны думать, что каждое очко на вес золота.

– Есть мнение, что ключевыми стали зимние домашние поражения от «Крыльев» и «Акрона».

– Любые поражения или ничьи – это всегда чревато в конце недостачей очков.

– Про Сергея Семака сейчас много говорят. Как вы считаете, нужно ли ему продолжать работать в «Зените»?

– «Зенит» – хорошая команда, перспективная, все равно будет доминировать в ближайшие годы. Сергей Семак выиграл шесть титулов подряд. Это говорит о том, что он топ-тренер.

  • «Зенит» прервал 6-летнюю гегемонию в РПЛ.
  • Накануне клуб праздновал 100-летие.
  • Следующий сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
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Комментарии (3)
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Мордаванин
1748269512
щасвыйдет "пиджак" с торпедо и покажет кто тутбудет доминировать)) кабзда всем особенно носителеям хрящей икопыт торпедо чемпион!!
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Интерес
1748270051
А мы как-то сразу догадались,что скажет Юрок! Ур-ра,всё получится ровно так,как с проживанием в Калининграде и открытием частного музея военной истории.То есть,НИКАК!
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