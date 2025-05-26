Мусаев раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о поздравительном звонке от президента России Владимира Путина.

«Есть чувство удовлетворения от проделанной работы. Сделали все максимально хорошо и пришли к своей цели. Есть чувство удовлетворения и спокойствия. Для нас очень приятно, что Владимир Путин поздравил наш клуб с победой. Сказал теплые слова.

Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», – сказал Мусаев.