Аршавин назвал условие для участия ЦСКА в борьбе за титул

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном участии ЦСКА в борьбе за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.
– Николич способен сделать ЦСКА чемпионом в следующем сезоне?
– Играют они хорошо. Им все равно нужно усиление для борьбы за титул.
– То есть в следующем сезоне армейцы будут претендовать на титул, если усилятся?
– Смотря как усилятся.
- В этом сезоне ЦСКА занял 3-е место с 59 очками. Отставние от чемпиона составило 8 очков.
- Марко Николич возглавил команду летом прошлого года.
Источник: «Матч ТВ»