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Аршавин назвал условие для участия ЦСКА в борьбе за титул

Сегодня, 11:30
13

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном участии ЦСКА в борьбе за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

– Николич способен сделать ЦСКА чемпионом в следующем сезоне?

– Играют они хорошо. Им все равно нужно усиление для борьбы за титул.

– То есть в следующем сезоне армейцы будут претендовать на титул, если усилятся?

– Смотря как усилятся.

  • В этом сезоне ЦСКА занял 3-е место с 59 очками. Отставние от чемпиона составило 8 очков.
  • Марко Николич возглавил команду летом прошлого года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей
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Комментарии (13)
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bratskij
1748249035
Точно, нужны нападающие, а не калеки лупящие куда угодно только не по воротам, какие у нас сейчас.
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Свинья под бакланом
1748250158
Денисова из спартака возьмут. Вот это усиление! :))))
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Чермындыр
1748251728
В атакующую группу нужны хорошие исполнители, а не то, что есть сейчас. Шлак (Гуарирапа, Мусаев, Жемалетдинов, Бистрович) надо убирать из команды
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...уефан
1748252960
...Николич - мужик серьезный, видит где усиление нужно, весь вопрос в том, правильно ли его услышат и исполнят...
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Интерес
1748257926
Есть ли жизнь на Марсе? А хрен его знает,вот долетим и тогда узнаем...
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кaстрюлька
1748258564
Вагнера надо вертать ,Вагнера.. Весь мир в труху.))
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