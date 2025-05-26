Аршавин назвал условие для участия ЦСКА в борьбе за титул

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном участии ЦСКА в борьбе за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

– Николич способен сделать ЦСКА чемпионом в следующем сезоне?

– Играют они хорошо. Им все равно нужно усиление для борьбы за титул.

– То есть в следующем сезоне армейцы будут претендовать на титул, если усилятся?

– Смотря как усилятся.